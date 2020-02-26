Bakan Gül, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yargıya yönelik eleştirileri ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gül özetle şu ifadeleri kullandı:

27 Mayıs darbesi oldu o yargıya güveniniz tamdı. 12 Eylül’de tamdı, 28 Şubat’ta da tamdı. Başörtüye ceza veren yargıya güveniniz tamdı, parti kapatılırken yargıya güven tamdı, (Cumhurbaşkanı Erdoğan) şiir okudu diye cezaevine gönderilirken tamdı… Bugün 15 Temmuz darbe girişimine dik duran yargıya ‘Güvenimiz yok’ diyorsunuz.

"Darbecilerin yargılanmasından mı rahatsızsınız?"

Bu mücadele hala sürüyor. Bundan mı rahatsız oluyorsunuz? Türkiye de darbecilerin yargılanmasından mı rahatsızlık duyuyorsunuz?

Darbecilerle anayasa çerçevesinde mücadele edilirken yargı mensuplarına hakaret de bulunmak kabul edilemez. Yargı, 83 milyonun yargısıdır. Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet etmesin. Hukukun üstünlüğü sözde olmaz. Yargıya hukuka saygılı olmak zorundasınız.

"Hiç kimsenin yargıya hakaret etmeye hakkı yok"

Bugün FETÖ’nün açtığı tahribatın yaralarını saran yargıya bu hakaretleri asla kabul edemeyiz. Dikkat etmemiz gereken siyaset malzemesi haline getirilmemesi. Kararı beğenmeyebilirsiniz ama hakaret etmeye hakkınız yok. Bu süreç yürüyen bir süreç gerekli idari gerek yargı sürecine saygılı olmak lazım. Yetkililerin yapacağı incelemeye saygılı olacağız.Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur."

İnfaz yasası düzenlemesi

İnfaz yasası düzenlemesi ile ilgili sorulara da cevap veren Bakan Gül, “Konu tüm akademisyenler hukukçular tarafından değerlendirildi. En doğru öneriler çalışıldı. AK Parti grubumuzun takdirinde. Kanun teklifi meclise ait. Meclis AK Parti grubu son şeklini verecek” açıklamasını yaptı.

