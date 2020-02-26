Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Rejimin, saldırıları kalıcı bir şekilde durdurması gerekiyor"

İdlib'deki saldırılar için Rusya'dan gelecek heyetle ilgili konuşan Çavuşoğlu, Türkiye için önceliğin bölgede saldırıların kalıcı şekilde durdurulması olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bizim beklentimiz, artık İdlib'de rejimin bu saldırıları kalıcı bir şekilde durdurması gerekiyor. Rejimin şu anda işgal ettiği bölgelerden çekilmesi, özellikle de bu kış şartlarında evlerini terk etmek zorunda kalan kişilerin de evlerine dönebilmesi, bunlar için koridorların açılması gündemimizdeki konular. Ama ateşkes sağlanmadan bunların yapılması mümkün değil. O nedenle Putin'in teklifi üzerine bu sefer Rusya'dan bir heyet bugün geliyor."

"Erdoğan ve Putin'in mutabık kaldığı önce ikili düzeyde bir araya gelmek"

Dörtlü Zirve öncesinde ikili görüşmeler yapılacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Dörtlü görüşme planımız var; Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa. Bir de Astana formatında ev sahipliği sırası İran'da üçlü zirve var. Bu zirvelerin başarılı olabilmesi için öncelikle bu tansiyonun sahada düşürülmesi lazım, ateşkesin sağlanması lazım. O nedenle de Putin de öyle söylüyor. Bu görüşmelerden önce ikili kendi aramızda görüşelim, bu meseleleri halledelim.

En önemli boyutu saldırıların durdurulması ama insani boyutu, siyasi boyutu var. Cenevre'de Anayasa Komisyonu'nun toplantılarına tekrar dönülmesi var. Yani bu zemin oluştuktan sonra dörtlü ve üçlü toplantılar yapalım anlayışı var Putin'de de. Önce ikili düzeyde, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in mutabık kaldığı önce ikili düzeyde bir araya gelmek."