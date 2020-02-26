Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 66 yaşına girdi. Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla Twiter'da "#İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketiyle binlerce kutlama mesajı paylaşıldı.

Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri, siyasiler, sanat ve spor camiasından çok sayıda kişi ile vatandaşlar yaptıkları paylaşımla Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Bir ülkenin kaderini, bir Milletin duasını, mazlumların derdini omuzlarında taşıyan lider...



Biliriz ki yükünün ağırlığı, ecdadın emanetinden gelir...

Liderliğin, cesaretin ve ferasetinle nice yıllara #İyikiDoğdunMilletinAdamı — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 26, 2020

Paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ile olan fotoğrafına sıklıkla yer verildi.