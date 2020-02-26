Kuruluşundan bu yana 36 olağan ve 18 olağanüstü kurultay gerçekleştiren CHP'de, 37. Olağan Kurultay 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Büyük kurultay öncesi ilçelerde kongrelerini tamamlayan CHP'de, il kongreleri öne çekilerek 26 Ocak'ta başlatıldı.

74 il başkanı belirlendi

CHP'de bugüne kadar aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 74 il başkanı belirlendi.

İl yönetiminin bulunmadığı Mardin dışında Kars'ta 27 Şubat'ta, Elazığ ve Tunceli'de 29 Şubat'ta yapılacak il kongreleri, 1 Mart'ta Afyonkarahisar, Yalova ve Kocaeli'deki seçimlerle tamamlanacak.

"Tek adaylı seçim" eleştirisi

Kongre takviminin devam ettiği CHP'de, parti içindeki bazı kesimler tarafından seçimlerin genel merkez kontrolünde yapıldığı iddiası gündeme getiriliyor.

CHP'de 935 ilçe kongresinin 576'sında, 74 il kongresinin de 40'ında tek adayla seçimlere gidildi.

Parti içindeki bazı isimler, tek adaylı seçimlerin CHP geleneğine aykırı olduğunu belirterek, özellikle Çanakkale, Ordu, Bursa, Denizli gibi bazı MYK üyelerinin illerinde, genel merkezin desteklediği belirtilen adaylar yerine diğer adayların seçimleri kazandığını, bunun da tek adaylı seçimlere tepki göstergesi olduğunu dile getiriyor.

Bazı delegelerin "boş oy kullanma" eğiliminde olabileceği ifade ediliyor

Şu ana kadar genel başkanlık için Kılıçdaroğlu dışında aday adaylığının belli olmadığı CHP 37. Olağan Kurultayı'nda ise bazı delegelerin il ve ilçe kongrelerindeki seçime tepki nedeniyle "boş oy kullanma" eğiliminde olabileceği ifade ediliyor.

Bu durum karşısında Genel Merkezin, kurultayda genel başkana karşı "boş oy" kullanılmaması için şimdiden harekete geçtiği ifade ediliyor. Bu kapsamda il yönetimleri ve delegelerle görüşmelerde bulunulduğu ileri sürülüyor.

Öte yandan önceki kurultaylarda Genel Başkanın anahtar listesi dışından PM'ye girmeyi başaran bazı isimlerin, "seçilmek için değil ancak siyasi tavır açısından" genel başkanlığa aday adaylığını açıklayabileceği ifade ediliyor. Bu isimlerin yine "siyasi tavır" bakımından PM seçimlerinde genel başkanınkine karşı farklı anahtar liste açıklaması da bekleniyor.

CHP Tüzüğüne göre Genel Başkan adayı olmak için üye tamsayısının en az yüzde beşinin yazılı önerisi gerekiyor. Partinin delege sayısı ise 1250 civarında.

Kurultay hazırlıklar sürüyor

CHP'nin, 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak 37. Olağan Kurultayı için hazırlıklar da devam ediyor.

28 Mart'ta genel başkanlık seçimi, kurultayın ikinci günü olan 29 Mart'ta ise Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimini gerçekleştirecek CHP'de, kurultay hazırlıklarını Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu ve Muharrem Erkek'den oluşan komisyon sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Ankara'ya gelecek partililer için kalacak yer, ulaşım, yiyecek gibi planlamaların şimdiden yapıldığı kaydediliyor. Partide bu kapsamda konaklama için 10 otelle anlaşıldığı, toplamda 2 bin kişilik yer ayırtıldığı belirtiliyor.