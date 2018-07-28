Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya'ya uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 10.40'ta Zambiya'nın Başkenti Lusaka'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda Güney Afrika Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Rob Davies, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a Zambiya ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de eşlik ediyor.

Kaynak: AA