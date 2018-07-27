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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi Rus basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesi Rus basınında geniş yankı buldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putinin görüşmesi Rus basınında

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan ikili görüşme Rus basınında geniş yankı buldu.

Ulusal Ren televizyon kanalı, "Erdoğan ve Putin görüştü. Bu arada Türkiye BRICS’e üye değil. Ama Türkiye ilgi duyuyor" şeklinde yorumda bulundu.

Resmi PRAYM ajansı da iki ülke liderlerinin siyasi ve ekonomik konuları ele aldığını vurguladı. Russia Today (RT) televizyonu da, "Erdoğan ve Putin, ikili iş birliğinin arttığını vurguladı" değerlendirmesinde bulundu.

En çok okunan Argumentı i Faktı (AiF) gazetesi, "Putin, restoranda yemek konusunda Erdoğan’la espri yaptı" başlığını kullandı. Ulusal Zvezda televizyon kanalı da, "Putin, Erdoğan’a ne zaman birlikte restorana gideceklerini açıkladı" şeklinde yazdı.

Tsargrad televizyonu ise "Türkiye ve Rusya gibi iki dostu kıskanıyorlar" dedi. RBC ajansı da görüşmeyi, "Erdoğan Putin’i yemeğe bekliyor" şeklinde yorumladı. Resmi Rossiyskaya Gazeta gazetesi, her iki liderin görüşmede espriler yaparak güldüğünü anlattı. Resmi Vesti televizyon kanalı da, "Türk restoranında Rus et yemekleri olursa bu durumda Erdoğan ve Putin birlikte yemekte buluşacak" dedi.

Saygın gazete Kommersant ise Erdoğan ve Putin’in turizm ilişkilerini ele aldığını kaydetti. Benzer haberler ise yaklaşık 90 Rus basınında da yer aldı.  

Kaynak: AA

Etiketler: zirve, Putin, görüşme, erdoğan
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