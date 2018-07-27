Kanada'da Müslüman aileye ırkçı saldırı

"Umrumda değilsin. Bana benim bölgemde ne yapacağımı söyleme. Burası benim bölgem bana soru soramazsın. Ontario'ya hoşgeldiniz, kafanızı ezeceğim..."

Toronto'da yaşayan Müslüman bir aileye hakaret eden sarhoş adama ait bu hakaretler, Kanada medyasında ses getirdi.

Kanadalı Müslüman bir aile, sahilde feribot sırasında bekledikleri esnada ırkçı ve sarhoş bir adamın saldırısına uğradı. Irkçı adam, Müslüman aileyi önce takip etmeye, ardından bağırarak hakaret etmeye başladı.

Ailesiyle birlikte sözlü saldırıya uğrayan ve polisi arayan Hasan Ahmed, "Kızım 9, oğlum 12 yaşında. Biz Müslümanız. Eşim ve kızım başörtüsü takıyor ve çok korktular. 8 yıldır Kanada'da yaşıyoruz. İlk kez bir saldırıya maruz kaldık. Bu dünyada bazı kötü insanlar var ama hepsi kötü değil. Toronto harika bir şehir ve bu olayın bizi bu fikirden döndürmesine izin vermeyiz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: CBC