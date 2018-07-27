Fransa ABD'den gümrük vergileriyle ilgili jest bekliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, ABD'den çelik ve alüminyum gümrük vergileri konusunda jestler görmek istediğini ve Avrupa ile ABD arasında geniş kapsamlı bir ticaret anlaşması için müzakereye girmeye karşı olduğunu söyledi.

"ABD'nin jestler yapmasını bekliyoruz"

ABD ile, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) gibi çok büyük bir ticaret anlaşması için müzakereye oturma taraftarı olmadığını belirten Macron, illegal olarak tanımladığı çelik ve alüminyum gümrük tarifeleri konusunda ABD'nin jestler yapmasını beklediğini vurguladı.

Macron, iki taraf arasında ticaret görüşmelerinin tarımsal konuları içermemesi gerektiğini de savundu.

ABD ve AB arasında ek vergiler nedeniyle aylardır süren gerginlik, Çarşamba günü Trump ve Junker görüşmesinin ardından Washington'un geri adım atmasıyla düşmeye başlamıştı.

Kaynak: DHA, AA