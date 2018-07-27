New York'ta "valizli" göçmen protestosu

ABD New York'ta bulunan 26 Federal Plaza önünde, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) tarafından sınır dışı edilen göçmenlere destek amacıyla "Suitcase Solidarity" adlı protesto gösterisi düzenlendi.

Göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini ve uygulanan politikaları eleştiren bir grup aktivist, bu kişilerin yanlarına sadece bir valiz almalarına izin verilmesini valizlerle protesto etti.

Eylemciler, ''Sevdikleriniz ya da yakınlarınız sizden ayrılmak zorunda kaldığında yanlarına alacakları tek valize ne koyardınız?" ifadesiyle duruma tepki gösterdi.

Kaynak: AA