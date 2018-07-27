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Putin'in Trump'a hediye ettiği futbol topunda "çip" bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'a hediye ettiği futbol topunda çip bulundu.

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Putinin Trumpa hediye ettiği futbol topunda &quot;çip&quot; bulundu

Temmuz ayında düzenlenen tarihi Trump-Putin zirvesi sona erse de etkileri hala devam ediyor. İki lider hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. 

Çip yüksek teknolojiye sahip değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump'a Helsinki Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında hediye ettiği topta bir çip bulundu.

Çip yüksek teknolojiye sahip olmasa da bu çipin Rus bilgisayar korsanlarınca kullanılabileceği endişesi ABD'de tepkilere yol açtı.

ABD Gizli Servisi ise Başkan Trump'a hediye edilen her şeyin güvenlik incelemesinden geçtiğini belirtti.

Çip taraftarlar için konulmuş

Adidas'ın şampiyonaya özel olarak ürettiği toptaki çip, başka amaçlarla kullanılabilecek yüksek teknolojili bir çip olmamakla beraber, yalnızca taraftarların cep telefonlarını yaklaştırarak futbol videolarına, yarışmalarına ve başka içeriklere erişmesini sağlıyor.

Siber saldırı endişesi

Adidas da çipin Rus bilgisayar korsanları tarafından olası bir siber saldırı için kullanılabileceği endişeleriyle ilgili bir açıklama yapmayı reddetti.

Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham da, topun hediye edildiği gün Twitter'dan bir açıklama yaparak, "Top bana verilmiş olsaydı, dinleme cihazı olup olmadığını kontrol eder, asla Beyaz Saray'a sokmazdım" ifadesinde bulunmuştu.

Basın toplantısında neler yaşanmıştı?

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Helsinki Zirvesi'nde yaklaşık 2 saat süren baş başa görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirmişti.

Basın toplantısında Putin, Trump'a Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 Dünya Kupası'na özel topu hediye etmiş ve "Bu topu sana veriyorum. Top şimdi sende" ifadelerini kullanmıştı.

Trump Rusya'yı Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı için övmüş, topu oğlu Barren'a hediye edeceğini söyleyerek, kendisini dinleyen eşi Melania Trump'a atmıştı.

Kaynak: CNN

Etiketler: zirve, Trump, Putin, futbol topu, Cip
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