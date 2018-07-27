Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide mevcut küresel sistem değişmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johannesburg’da yapılan 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamındaki temaslarını sürdürüyor.

Zirvenin son gününde Sandton Convention Centre’da aile fotoğrafı çekimi, üye ve davetli ülke liderlerinin katılımıyla yapıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak zirveye davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan da fotoğraf çekimine iştirak etti.

Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminin ardından BRICS Outreach Çalışma Toplantısı ile öğle yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da BRICS Zirvesi Çalışma Toplantısı’nda konuşuyor.https://t.co/qWfgEziF1O — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Temmuz 2018

"Daha adil daha tarafsız bir uluslararası derecelendirme kuruluşu"

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile BRICS Yeni Kalkınma Bankası arasında devam eden üyelik görüşmelerinin kısa zamanda sonuçlanmasını diliyoruz. Daha adil daha tarafsız yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması amacıyla hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda da ortak hareket edebiliriz."

"Enerji alanında iş birliği"

"Enerji alanında BRICS ülkeleriyle mevcut işbirliğimizi ileri taşımak istiyoruz. Bugün burada yalnızca Türkiye'yi değil İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi tüm müslüman ülkeleri de temsilen bulunuyorum. Teşkilat ile BRICS arasında iş birliğinin ilerletilmesine gerçekten çok ihtiyaç var. Daha adil bir dünya için Güney-Güney iş birliği süreçlerinden bu çerçevede istifade edebiliriz. İslam Kalkınma Bankası ile BRICS yeni kalkınma bankası arasında özellikle Afrika'nın kalkınma çabalarının desteklenmesine matuf iş birliği imkanlarının değerlendirilmesinde de fayda görüyorum."

"Mevcut sistem kimseyi tatmin etmiyor"

"Dünyamız oldukça sancılı bir dönemden geçiyor. Son yıllarda savaşların, terör eylemlerinin, ekonomik krizler ve doğal felaketlerin insanlık üzerinde ne denli büyük yaralar açtığına hep birlikte şahit olduk. Mevcut küresel sistem çıkarları garanti altına alınmış mutlu bir azınlık dışında kimseyi tatmin etmiyor. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere geldik. Bu yapının günümüz şartlarına göre yeniden ele alınmadan değişmeden devam etmesi mümkün değildir. Yükselen ekonomilerin artan ağırlıklarının sisteme yansıtılması şarttır."

"8,2 milyar dolarlık resmi kalkınma yardımıyla ilk sıralarda yer aldık"

"BRICS'in Güney-Güney iş birliğinde üstlenmek istediği rolü dikkatle izliyoruz Türkiye kalkınma yardımları alanında dünyada önde gelen ülkeler arasındadır. Geçtiğimiz yıl 8,2 milyar dolarlık resmi kalkınma yardımıyla bu alanda ilk sıralarda yer aldık. İnsani yardımlarda ise açık ara birinci sırada bulunuyoruz."

"Türkiye milli gelirine göre en fazla yardım yapan ülke"

"Türkiye tüm kategorilerde milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülkedir. Bugün 3,5 milyonu Suriye ve Irak'ta olmak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Birçok gelişmiş batılı ülkelerin mültecileri dikenli tel örgülere mahkum ettiği bir ortamda Türkiye sığınmacılar için 32 milyar dolar para harcamıştır."

"Afrika'daki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı"

"Ülkemiz 2015 yılındaki G20 dönem başkanlığı sırasında da kalkınma konusunu G20 gündeminin merkezine yerleştirmiştir. 4 Haziran'da Birleşmiş Milletler en az gelişmiş ülkelere yönelik teknoloji bankasının açılışını yaptık. BRICS'in 10. zirvesinin ana teması olarak Afrika'nın belirlenmiş olması son derece önemlidir. Ülkemizin Afrika'daki doğrudan yatırımlarının değeri 6 milyar doları aştı. Bu vesileyle ülkemizin 2011'den bu yana Somali'de yaptığı çalışmalar Afrika kıtasına yaklaşımızı göstermesi açısından önemli bir örnektir."

Kaynak: TRT Haber