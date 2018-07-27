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Genelkurmay Başkanı Güler'den 1. Ordu Komutanlığı'na ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la İstanbul'da birliklerde denetleme ve inceleme yaptı.

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Genelkurmay Başkanı Gülerden 1. Ordu Komutanlığına ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul'da 1. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili bilgi Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.

 


 

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte; 27 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: İstanbul, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
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