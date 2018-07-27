Genelkurmay Başkanı Güler'den 1. Ordu Komutanlığı'na ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İstanbul'da 1. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Ziyaretle ilgili bilgi Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından paylaşıldı.
Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER, beraberinde K.K.K. Org. Ümit DÜNDAR ile birlikte; 27 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır. pic.twitter.com/NDwgXPObOn— TSK (@TSKGnkur) 27 Temmuz 2018
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte; 27 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır."
Kaynak: TRT Haber