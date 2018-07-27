Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde "Afrika'da BRICS: 4. Sanayi Devriminde Paylaşılan Refah için Ortaklık ve Kapsayıcı Büyüme" başlığıyla düzenlenen 10. BRICS Zirvesi sona erdi.

Zirveye katılan liderler, dünya genelinde siyasi ve ekonomik krizlerin çözülmesi amacıyla ortak hareket edilmesi gerektiği çağrısı yaptı.

Üç gün süren zirvenin ilk iki gününde BRICS üyesi ülkeler Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın liderleri toplantılar yaparken, son gün BRICS üyesi olmayan davetli ülkeler "BRICS Outreach Diyalog Oturumu" ve "BRICS Plus" oturumlarında bir araya geldi.

Zirvenin sonuç bildirgesinde, şeffaf ve çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi ve dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmaların sonlandırılmasına yönelik adımların atılması kararları öne çıktı.

Enerjiden tarıma, teknolojiden su sorununa birçok alanda iş birliği kararı alınırken, Ortadoğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmalara son verilmesi çağrısı yapıldı.

Zirveye, Türkiye, Etiyopya, Angola, Zambiya, Namibya, Senegal, Gabon, Togo, Uganda, Mısır, Arjantin, Endonezya, Jamaika ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres davetli olarak katıldı.

Kaynak: AA