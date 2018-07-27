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ABD'de yüzlerce göçmen çocuk ailelerine kavuşmayı bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın göç düzenlemesi nedeniyle, yargıç kararına rağmen haftalardır ailelerine kavuşmayı bekleyen 700'ün üzerinde çocuk olduğu bildirildi.

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ABDde yüzlerce göçmen çocuk ailelerine kavuşmayı bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlere "sıfır tolerans politikası" nedeniyle binlerce göçmen çocuk ailesinden ayrılmıştı.

700'ün üzerinde çocuk hala bekliyor

Mahkeme kararıyla göçmen çocukların geçen perşembe gününe kadar aileleriyle birleştirilmesi gerekirken, 700'ün üzerindeki çocuk hala ailelerine teslim edilmeyi bekliyor.

Bin 442 göçmen çocuk ailesine kavuştu

Washington yönetimi, mahkemenin tanıdığı süre zarfında, şimdiye kadar bin 442 göçmen ailenin 5 yaş üstü çocuklarıyla tekrar bir araya getirildiğini, kalan 711 ailenin ya bulunamadığını ya da çocuklarla yeniden birleştirilmelerine karşı itirazlar ve kimlik tespitleri konusunda sorunlar oluştuğunu söyledi.

Trump'ın sıfır tolerans politikası

Trump yönetiminin uyguladığı "sıfır tolerans" göçmen politikasıyla birçok göçmen çocuk ve ailesi birbirinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlere uygulanan ve sert eleştirilere hedef olan "sıfır tolerans" politikasının çözümü için herkesi sınır dışı etmeyi önermişti.

Uluslararası baskıların artması üzerine Trump çıkardığı bir kararnameyle düzenlemeyi durdurduğunu açıklamıştı.

Ardından bir yargıç, hükümetin çocukları ailelerinden haftalarca ayırmasının insanlık dışı olduğunu ve anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Kararın ardından çocuklar aileleriyle birleştirilmeye başlanmıştı.

Kaynak: DW

Etiketler: Trump, sıfır tolerans, Göçmen çocuklar, abd
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