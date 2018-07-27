Fransa'dan İngiltere'ye Brexit teklifi: İptal edin, AB'de kalın

BBC Radyo 4'ün Today programında konuşan Fransa Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İngiltere'den uzaklaşmak istemediğimizi söylemiştik"

Nathalie Loiseau İngiltere'nin aynı koşullarda AB'ye üye olarak devam etmesi hakkındaki düşüncesinin sorulması üzerine "İngiltere'ye her zaman kapının açık kalacağını, onlardan uzaklaşmak istemediğimizi söylemiştik. Avrupa Birliği'nin her bir üye devleti olarak, bu durumun en iyi olacağı kanaatindeyiz" dedi.

"Fransa ve diğer üye devletler İngiltere'nin ayrılmasını istemiyor"

AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konsey Başkanı Donald Tusk gibi üst düzey yetkililer de Brexit'in hala iptal edilebilir olduğunu söylemişti.

Ancak İngiltere'nin AB'den ayrılmasını başlatacak olan anlaşmanın 50'nci maddesi, Brexit'in iptali için hukuki olarak bir engel oluşturabilir.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kayanaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra dair müzakereleri ise devam ediyor.

Kaynak: Independent