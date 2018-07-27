Esed rejimi terör örgütü YPG/PKK'yla el sıkıştı

Türkiye ile ABD arasında YPG/PKK'nın Münbiç'ten çıkarılmasını öngören mutabakatın ardından, örgütle Esed rejimi arasındaki temas trafiği hızlandı.

Suriye rejimi ve YPG/PKK'lı teröristler, Şam'da örgütün işgalindeki alanların yönetimine dair detayları görüştü.

Kaynaklar, görüşmenin gündem başlıklarının askeri ortaklık, örgüt işgalindeki alanların ekonomik özerkliği, entegrasyonu ve Türkiye’ye karşı iş birliği olduğunu belirtti.

Rejim ve terör örgütü YPG/PKK anlaştı

Rusya'nın geçen sene Astana ve Cenevre görüşmelerinin muhataplarına sunduğu anayasa taslağının da masaya yatırıldığını ifade eden kaynaklar, rejim ve YPG/PKK'nın bu metin üzerinde karşılıklı çalışılmasında prensipte anlaştığını aktardı.

Görüşmeye YPG/PKK işgalindeki alanlarda ABD'nin girişimiyle kurulan, Arap kesimlerin de içinde gösterildiği Suriye'nin Geleceği Partisi adlı oluşumun başkanı İbrahim Katfan ve örgütün 10 Aralık 2015'te kendine yakın bazı küçük gruplarla kurduğu "Suriye Demokratik Meclisi/Konseyi"nin sözde eşbaşkanı İlham Ahmed de katıldı.

Ahmed, Rusya Today televizyonuna dün yaptığı açıklamada askeri ve siyasi konuların görüşüleceğini duyurmuştu.

Terör örgütü, işletmelerin devrini rejime geçirmişti

AA 16 Temmuz'daki haberinde rejim ve terör örgütünün temaslarının arttığını, örgütün işgalindeki barajların ve bazı enerji sahalarının işletmesinin rejime devri için anlaştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA