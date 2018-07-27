İran'dan Trump'ın tehdidine tepki: Bu savaşın sonunu biz belirleriz

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan ifadelerine sert tepki gösteren İran Devrim Muhafızları Kudüs Tugayları Komutanı Kasım Süleymani, Hemedan kentinde bir anma töreninde yaptığı konuşmada Trump'a seslendi.

Süleymani, "Sana düşündüğünden daha yakınız. Bu savaşı siz başlatabilirsiniz, fakat sonunu biz belirleriz. Bu savaş ABD'nin tüm imkânlarının yok oluşu demektir. Bunun için İran Silahlı Kuvvetleri'nin tümüne gerek yok, Kudüs Gücü ve ben yeteriz" dedi.

"Eğer tehdit dilini kullanacaksan, bir asker olarak sana cevap vermek benim görevim. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin değil" diyen Süleymani, ABD askerlerinin, Iraklı mücahitler tarafından hedef alınmaması için komutanlarının kendisiyle irtibata geçtiğini iddia etti.

Trump'ın İran'a yaptırım tehdidi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik yaptırım politikası izleyen ABD yönetimini "Aslanın kuyruğuyla oynamayın" diyerek uyarmıştı. ABD Başkanı Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'ye hitaben "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın" ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve İran arasında neler oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, 6 ülkeyle İran arasında Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs ayında çekilmiş ve anlaşma kapsamında askıya alınan ekonomik yaptırımların tekrar başlatılması talimatını vermişti.

ABD Hazine Bakanlığı, ülkesinin nükleer anlaşmadan çekilme kararı sonrası İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük periyotlarla yeniden uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ABD'nin tehditlerine meydan okuyarak, diğer ülkelerle nükleer anlaşma sürecini sürdüreceklerini belirtmişti.

Ruhani ayrıca İran Atom Enerjisi Kurumu'na endüstriyel düzeyde nükleer zenginleştirme sürecine dönülmesi talimatı vereceğini ve birkaç hafta içerisinde yeniden zenginleştirme çalışmalarına başlayacak kapasiteye sahip olduklarını aktarmıştı.

İran, ABD yönetiminin petrol ihracatlarını engellemesi durumunda stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını da açıklamıştı.

Kaynak: Reuters