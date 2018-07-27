Hindistan'da şiddetli yağışlar 9 can aldı

Hindistan Uttar Pradeş eyaletinin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlarda 4'ü çocuk 9 kişi öldü.
Eyaletin farklı bölgelerinde aralıksız yağan yağmurda bazı binaların duvarları çöktü, yollar sular altında kaldı, elektrik direkleri devrildi.
Shamli bölgesinde yağışlara bağlı meydana gelen kazalarda 5 kişi yaralandı.
Mahsur kalan 500 kişi kurtarıldı
Agra bölgesindeki sel nedeniyle mahsur kalan 500'den fazla kişi kurtarıldı.
Çok sayıda tren seferinin aksadığı eyalette, bazı köylerin kent merkezleriyle bağlantısı kesildi.
Yağış önümüzdeki günlerde de sürecek
Yağışların şiddetini azaltarak 2 gün daha devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA