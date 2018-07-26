Güney Afrikalı öğrenciler Erdoğan'ı sevgi gösterileriyle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Kançılarya binasının açılışında Central Islamic School başta olmak üzere ülkedeki farklı okullardan öğrenciler tarafından Türk ve Güney Afrika bayraklarıyla karşıladı.

Güney Afrika Vakıflar Birliği (AWQAF SA) Başkanı Zainul Abideen Cajee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için öğrencilerle geldiklerini ifade etti.

"Erdoğan bizim başkanımızdır, biz Güney Afrikalılar olarak onu seviyoruz, Türk halkına Erdoğan'ı ne kadar sevdiğimizi göstermek için burada toplandık."

Kaynak: AA