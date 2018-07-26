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İsveç'ten doktorların uçuş izni vermediği göçmene sınır dışı kararı

İsveç'te felçli ve demans hastası İranlı göçmen Fozieh Dinar, doktorların uçuş izni vermemesine rağmen sınır dışı edilecek.

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İsveçten doktorların uçuş izni vermediği göçmene sınır dışı kararı

Yaşlı göçmenin kızı Baha Dina, annesinin 4 yıl önce felç geçirdiğini ve demans hastası olduğunu, doktorların uçak yolculuğu yapamayacağına dair rapor verdiğini söyledi.

Annesinin seyahat edebilecek durumda olmadığını dile getiren Dinar, ''Doktor raporu bulunduğu için anneme hiçbir havayolu şirketi bilet satmak istemiyor. Bu yüzden uçak bileti alamadık. Bunu Göçmen Ofisine bildirdik. Göçmen Ofisi de sınır dışı kararının kesin olduğunu belirterek annemin trenle İran'a gitmesini istedi. Trenle annem nasıl İran'a gitsin'' dedi.

"Göçmen Ofisi annemi ölüme gönderiyor"

Baha Dinar, ''Annem, İran'a gittiğinde 86 yaşında iki ameliyat geçirmiş babamdan başka kimse yok. Annem tekerlekli sandalyeye mahkum. Göçmen Ofisi, annemi doğrudan ölüme gönderiyor" diye konuştu.

Göçmenler Ofisi'ne, annesine İran'da bakacak kimse olmadığını belgelerle kanıtladıklarını aktaran Dinar, sınır dışı kararından dönülmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: İsveç, göçmen, Doktor, demans hastası
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