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SpaceX Iridium-7 Next uydusunu başarıyla fırlattı

Elon Musk'ın özel uzay şirketi SpaceX, Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden Iridium-7 NEXT uydusunu başarıyla fırlattı.

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SpaceX Iridium-7 Next uydusunu başarıyla fırlattı

Elon Musk'ın roket şirketi SpaceX, Çarşamba günü Kaliforniya'da bulunan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden, "10 Iridium NEXT" projesi kapsamında 7'nci füzesini başarıyla fırlattı.

Iridium NEXT ile 75 uyduluk anlaşma yapan SpaceX, Iridium uydularını "en iyi" güçlendiricisi olan Falcon 9 Block 5 ile fırlatıyor.

SpaceX'in açıklamasına göre, roketin fırlatılmasından yaklaşık 1 saat sonra yerleşme gerçekleşti.

Roketten ayrılma etabından sonra Falcon 9'un, Pasifik okyanusundaki "sadece talimatları oku" adlı yüzen insansız gemi yani drone ship platformuna inişi başarıyla tamamlandı.

Kaynak: Cnet

Etiketler: vandenberg hava kuvvetleri üssü, SpaceX, roket, uydu, elon musk, Iridium-7 NEXT
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