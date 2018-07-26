Almanya: Türkler Almanya'yı zenginleştiriyor

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Türkiye ile ilgili açıklamalar yaptı.

Demmer, Türkiye'nin kendileri için çok sıkı ve önemli bir partner olduğunu belirterek, "Biz, Türkiye ile iyi ilişkilerden yanayız. Türkiye ile zor konularda da iletişim halinde kalmak istiyoruz" dedi.

"Türkler Almanya'ya iyi uyum sağlıyor"

Almanya’da 3 milyonu aşkın Türk'ün yaşadığını vurgulayan Demmer, bu insanların yarısının Alman vatandaşlığı olduğunu ve ülkeye iyi uyum sağladıklarını söyledi.

"Türkler Almanya'yı zenginleştiriyor"

Demmer ayrıca, Türklerin kendi kimliklerini koruduklarını ve böylece Almanya'yı da ekonomik, kültürel ve siyasi olarak zenginleştirdiklerini belirtti.

Almanya'da yaklaşık 18 milyon yabancının yaşadığını dile getiren Demmer, tüm bu insanların Almanya'yı kendi evleri gibi hissetmelerinin önemini vurgulayarak, "Başbakan Merkel ve hükümetimiz yabancı düşmanlığının her türüne karşı. Hükümet olarak görevimiz tüm bu olumsuzluklara karşı durmak. Ülkemizde yabancı düşmanlığına yer yok" dedi.

Demmer, istenmemesine rağmen insanların Almanya'da da ayrımcılığa maruz kalabildiklerini söyledi.

"Hükümet güvene dayalı bir iş birliğine ihtiyaç duyuyor"

Demmer, Almanya Tarım ve Gıda Bakanı Julia Klöckner'in sosyal medya hesabından yaptığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhindeki paylaşıma dair bir soruyu da yanıtladı.

Demmer, Türkiye ile Almanya arasında zor zamanlar yaşansa da ortak çıkarlardaki mevcudiyete dikkat çekerek, ''Hükümet bunun için güvene dayalı bir iş birliğine ihtiyaç duyuyor'' dedi.

Erdoğan'ın futbolcu Mesut Özil ile ilgili açıklamalarını dikkate aldıklarını belirten Demmer, ''Ancak bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Cumhurbaşkanı'nın burada yaşayan Türkiye kökenli insanların çıkarlarını savunduğu biliniyor. Başbakan Angela Merkel kendisiyle bu konuları konuşuyor'' ifadelerini kullandı.

Ulrike Demmer bir soru üzerine ise, Mesut Özil'in Angela Merkel tarafından takdir edilen bir futbolcu olduğunu ve kararına saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA