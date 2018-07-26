ABD'li senatörden YPG/PKK'ya 'isyancı yeraltı örgütü' nitelemesi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Florida Senatörü Marco Rubio, terör örgütü YPG/PKK'nın "isyancı" bir örgüte dönüştüğünü ve Beşşar Esed rejiminin Kürtlerin desteğini alabilmek için YPG/PKK'yla ilişkisini geliştirmeye çalışacağını söyledi.

Senatör Rubio, gazetecilere yaptığı açıklamada, "YPG'nin yeraltında savaşmaya başlayan isyancı bir örgüte dönüştüğüne dair raporlar artıyor." dedi.

Rejimin Kürtlerin desteğini almak için YPG/PKK ile yakınlığını ilerletmesini beklediğini ifade eden senatör, bunu Türkiye için "büyük problem" olarak niteledi.

Rubio, Moskova yönetimi ile yalnızca DEAŞ ile mücadele konusunda ortak vizyon paylaştıklarını belirtti.

Rubio, "Suriye'nin toprak bütünlüğü, doğalgaz ve petrole ulaşım, insan hakları" konularında ise ABD'nin pozisyonunun Rusya'dan farklı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA