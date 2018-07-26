İran'dan ABD'ye 'Kızıldeniz' tehdidi

İran'ın Hemedan kentindeki bir konferansta konuşan Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı hedef alan açıklamalarına cevap verdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Trump'ın tehditlerine karşı duruşunu öven Süleymani, "Kızıldeniz bundan sonra Amerikalılar için güvenli olmayacak. ABD askerlerinin rakibi Kudüs Gücü'dür." dedi.

Süleymani, İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu El-Alem'de yayımlanan konuşmasında, "Trump'a seleflerinin tecrübelerinden ibret almasını tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

İran destekli Husilerden Suudi Arabistan petrol tankerlerine saldırı

Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisi dün Kızıldeniz sularında Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırısına uğramıştı.

Saldırıda tankerlerden biri hasar görürken Riyad yönetimi, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan yapılan ham petrol transferinin geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu.

Ruhani ve Trump arasında "söz düellosu"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik yaptırım politikası izleyen ABD yönetimini "Aslanın kuyruğuyla oynamayın" diyerek uyarmıştı.

ABD Başkanı Trump da buna karşılık Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'ye hitaben "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın." ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın "Hürmüz Boğazı" tehdidi

İran ile nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta çekilen Trump başkanlığındaki Washington yönetimi, kasımdan itibaren İran petrolüne yaptırım uygulatmaya hazırlanıyor.

Tahran yönetimi daha önce ABD'nin petrol satışına engel olması durumunda Basra ile Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA