Irak'ta sosyal medya yasağı kaldırıldı

Irak’ın güneyinde hükümetin kamu hizmetlerindeki yetersizliği, işsizlik ve yolsuzluğu protesto eden gösteriler sebebiyle Irak Hükumeti sosyal medyaya kısıtlama getirmişti.

Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı ülke genelinde yasağın kaldırıldığını duyurdu.

Güney kentlerindeki aşiret reisleri önceki gün vatandaşların isteklerini yerine getirmek için hükümete bir hafta süre tanımasının ardından son günlerde gösterilere ara verilmişti ancak bazı kentlerde zaman zaman gösteriler yapılmaya devam ediliyor.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, dün yaptığı açıklamada Irak’taki internet özgürlüğünün birçok ülkede bulunmadığını söylemişti.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ülkede üçüncü haftasına giren protesto gösterilerinde 14 kişinin öldüğünü ve 742 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA