Hollanda'da FETÖ okuluna belediyeden destek

Hollanda'nın Amsterdam Belediyesi, semt sakinlerinin tepkilerine rağmen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çok sayıda öğrenci kaybederek normal şartlarda bu yıl kapanması gereken Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlı okulu geçici yer ve alan tahsis ederek ayakta tutuyor.

Geçici bina tahsis etti

Amsterdam kentindeki FETÖ'ye bağlı Cosmicus-İmpuls İlkokulunun azalan öğrenci sayısı nedeniyle bu yıl kapanması gerekirken, belediye resmi rakamlara göre sadece 103 öğrencisi olan okula yaklaşık 400 öğrenci kapasiteli geçici bir bina tahsis edildi.

Amsterdam Belediyesi, "Türkiye'deki siyasi sebepler" gerekçesiyle okulun kalıcı olması için gereken 195 öğrenci norm sayısına ulaşması için 2022'ye kadar süre tanıdı.

Duruma tepki gösteren Het Breed Semt Sakinleri Derneği, okulun eğitim hayatına devam etmesinin gereksiz olduğu ve okul için tahsis edilen geçici bina ve alanın çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle geçen hafta belediyeyi mahkemeye verdi.

Söz konusu okul, darbe girişimi sonrası çocuklarını okuldan alan velileri tehdit ederek, çocuklarını "siyasi sebepler nedeniyle" okuldan aldıklarına dair bir dilekçe doldurmaya zorladı.

Öğrenci sayısını artırmak için çeşitli vaatlerde bulunan okul, semt sakinlerine de başka okulda çocuğu olan velilerin çocuklarını oradan alarak örgüte bağlı okula yazdırmaları gerektiği ifadelerinin yer aldığı mektup yolladı.

Şartları taşımamasına rağmen ayrıcalık tanındı

Amsterdam Belediyesi Eğitim Bölümü Sözcüsü Peter Paul Ekker, belediyenin bir okula bina tahsis edebilmesi için okulun kurulduktan sonra 5 yıl içerisinde 195 öğrenciye ulaşması gerektiğini fakat söz konusu okula, bu sayıya ulaşamadığı halde bazı gerekçelerle 2022 yılına kadar süre tanıdıklarını söyledi.

Ekker, Eğitim Bakanlığından bağımsız finans tahsis edilebilmesi ve faaliyetlerinin devamı için ise okulun 5 yıl içerisinde 325 öğrenciye ulaşması gerektiğini belirtti.

Darbe girişimi sonrası FETÖ'ye bağlı okuldan ayrılmayan öğrencilerin mağdur olduğunu savunan Ekker, şunları kaydetti:

"Türkiye'de iki yıl önce yaşanan darbe girişiminden sonra Cosmicus İmpuls İlkokulu çok sayıda öğrenci kaybı yaşadı. Belediye, Türkiye'deki siyasi durum nedeniyle 2017'de okula kayıtlı öğrenci sayısını tekrar gözden geçirerek okulun büyüyebilmesi için yeni bir şans tanıdı. Okuldan ayrılmayan Gülen destekçilerinin okulun kapanması durumunda çocuklarını 'başka bir okula mı yazdıracak' yoksa 'hiç okula göndermeyecek mi' kaygısı oluştu. Belediye, çocukların okula gitmesinin önemli olduğu değerlendirmesini yaparak, okulun gereken öğrenci sayısına ulaşması için 2022'ye kadar süre tanıdı. Sonuçta bu normlara ulaşmaları gerekiyor. Gereken sayıya ulaşıldığı zaman okula kalıcı yer tahsis edilecek. Her okulda duruma göre farklı değerlendirme yapılıyor."

4 yıl sonra tekrar değerlendirilecek

"Dört yıl sonra bu sayıya ulaşılmadığı takdirde belediyenin aynı kaygısı devam edecek mi?" sorusuna Ekker, FETÖ'ye bağlı okulun devam edebilmesi için farklı metodların mevcut olduğunu belirterek, "Söyleyeceklerim spekülasyona gireceği için bunu zaman gösterecektir. Şu anda alınan karar siyasi gerekçelerden dolayı okula yeni bir şans tanınmasıdır. Dört yıl sonra duruma göre tekrar değerlendirme yapılabilir." yanıtını verdi.

Het Breed semti sakinleri durumdan rahatsız

FETÖ'ye bağlı söz konusu okuldan darbe girişimi sonrası iki kızını alan Ayşe Konuksever de belediyenin her okula eşit davranması gerektiğini ve örgütün okuluna farklı bir norm uygulanmasının yanlış olduğunu söyledi.

103 öğrenci için 400 kişilik büyük bir binanın tahsis edilmesinin gereksiz olduğunu anlatan Konuksever, "Semt sakinleri bu duruma karşı çünkü onlara hiç sorulmadan bu büyütme yapılmış ve mahkemeye kadar taşımışlar bu olayı. Bu genişlemeden Het Breed semt sakinleri çok rahatsız oldu. Çünkü okul, hem görüş alanlarını kapatıyor hem de yaşlı semt sakinlerinin bu semtteki buluşma noktasını işgal etmiş durumda. Çoğu semt sakini okulun gereksiz şekilde genişlediğini düşünüyor. Resmi kayıtlara göre 103 öğrenci bulunmakta ama bizim gözlemlediğimize göre 70 öğrenciyi geçmiyor." dedi.

Velileri tehdit ettiler

Konuksever, darbe girişimi sonrası çocuklarını aldırmak isteyen ailelerin tehditlerle baskı altında bırakıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Müdüre gittim ve 'iki çocuğumu da bu okuldan almak istiyorum' dediğimde bana baskı kurarak dilekçeye sebebinin 'politik nedenlerden' olduğunu yazıp imzalamamı istedi. Ben karşı geldim ve bunu kabul etmedim. Ama bazı veliler maalesef ya baskıdan ya da Hollandaca bilmediklerinden bunu kabul etmişler. Tahminim o dönemin belediye başkanı, okul müdürünün belediyeye sunduğu dilekçelerdeki "gerekçeler" sayesinde okulun devam etmesine göz yumdu. Çünkü okulun bu sene kapanması gerekiyordu ama maalesef bu 4 sene daha uzadı."

Okulun öğrenci çekmek için ilginç metodlar kullanmasının semt sakinlerinin dikkatini çektiğini kaydeden Konuksever, okulun semt sakinlerine gönderdiği broşürde bisiklet vaat ederek başka bir okulda çocuğu olanların örgüte bağlı okula yazdırılmasını istediklerini aktardı.

Hollanda'daki FETÖ okulları

Hollanda'da FETÖ'ye bağlı Lyceum Kralingen (Rotterdam), Metis Montessori Lisesi (Amsterdam), De Horizon İlkokulu (Zaandam), Cosmicus İlkokulu (Rotterdam, Lahey ve Arnhem), Cosmicus-İmpuls İlkokulu (Amsterdam) ve Wereldburger İlkokulu (Amsterdam) bulunuyor.

Kaynak: AA