İranlı din adamı Nakaviyan'dan Türkiye'ye övgü

Reformistlere yakınlığıyla bilinen "eslahtalab students" Instagram sayfasından paylaşılan görüntüde Nasır Nakaviyan ülkesi İran'a eleştiriler yöneltirken ziyaret için geldiği Türkiye'ye övgüler yağdırdı.

Nakaviyan İran'ın 40 yıl sonra dünyaya sunabileceği iyi bir karnesinin bulunmadığını söyledi. Ülkesindeki kötü yönetim ve fakirliği eleştiren Nakaviyan, Türkiye'de fakirliğin ne denli az olduğunu örneklerle anlattı.

Tahran yönetimini eleştiren Nakaviyan'ın Türkiye'den övgüyle söz etmesi dikkati çekti.

"Birkaç günlüğüne kardeş ülke Türkiye'ye gittim. Ankara'daki camileri kayda aldım. Camileri bizim 40 yıldır yaptığımız camilerden daha görkemli, güzel ve cemaati bizimkinden daha kalabalık. Bir hafta boyunca sadece bir dilenci bize elini açtı o kadar. O da sıkıntı içerisindeki bir Suriyeliydi sanırım Türk değildi."

"Nerede hata yaptınız?"

Ülkede zorunlu başörtüsüyle ilgili de Nakaviyan, "Kızcağız İran'da doğdu ve büyüdü. Buranın okulunda okudu, eğitim sisteminden geçti, üniversitesine gitti. Her televizyonu açtığında mollaları gördü. Nerede hata yaptınız da başörtüsünden nefret etti." dedi.

Kaynak: AA