Fas'ta pilotların grevi uçak seferlerini aksattı

Fas Kraliyet Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kazablanka'daki 5. Muhammed Havalimanı'ndan yapılması planlanan yurt dışı 8 seferin iptal edildiği belirtilerek, planlı 13 seferin daha ertelenebileceği ya da iptal edilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, yolculardan uçuşların tarihine ilişkin bilgi almak adına havalimanı idaresiyle iletişime geçmesi istendi.

Hava yolu şirketi daha önce de pilotların kısmi grevi nedeniyle farklı zamanlarda 10'dan fazla seferin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pilotların kısmi grevi geçen hafta başladı

Sivil toplum kuruluşu Fas Uçak Liderleri Derneği'ne üye pilotlar, Fas Kraliyet Hava Yolları'nın, taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle geçen çarşamba gününden itibaren kısmi grev başlatmıştı.

Kraliyet Hava Yolları ile son birkaç aydır pilotların ücretlerinin artırılması, yıllık tazminat ve diğer sosyal talepler konusunda görüşmeler yapan dernek yetkilileri, hava yolu şirketiyle anlaşma sağlanamayınca üyelerinden, "resmi ve haftalık tatillerde çalışmamalarını" istemişti.

Kaynak: AA