İsrail Arakib Köyü'ndeki evleri 131. kez yıktı

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, İsrail güçlerinin köye baskın yaptığını ve Temmuz 2010'dan bu yana 131'inci defa yıkım gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yıkım bitinceye dek köyün kuşatma altına tutulduğunu söyleyen Turi, İsrail güçlerinin bu sefer ilk kez yıktığı evlerin yanında çukur açtığını ve yıkımın ardından kalan enkazı bu çukurlara doldurduğunu belirtti.

"Arakib'i tekrar inşa edeceğiz"

Turi "Ağaçların altında yaşamak zorunda kalsak dahi topraklarımızdan gitmeyeceğiz. Arakib'i tekrar inşa edeceğiz" dedi.

Arakib Köyü'nde 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi, köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını belirtiyor.

Köylüler direniyor

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylere olduğu gibi elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Kaynak: AA