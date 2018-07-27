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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramaphosa ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramaphosa ile görüştü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılan 10'uncu Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüştü. Görüşme zirvenin yapıldığı Sandton Convention Centre'da gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın basına kapalı görüşmesi, 45 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan, Togo Devlet Başkanı Gnassingbe ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo Devlet Başkanı Faure Gnassingbe ile görüştü.

BRICS Zirvesi kapsamındaki görüşme, zirvenin yapıldığı Sandton Convention Centre'da liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde gerçekleşti.

Başkan Erdoğan ve Gnassingbe'nin basına kapalı görüşmesi, 35 dakika sürdü. 

Kaynak: AA

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