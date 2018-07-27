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Irak'ın kuzeyi ve Hakkari kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Hakkari kırsalı ile Irak'ın kuzeyinde bulunan Kani-Rash bölgesinde devam eden operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Irakın kuzeyi ve Hakkari kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

 


 

Açıklamada şöyle denildi: 

"Hakkâri/Şemdinli’de, Irak Kuzeyi/Kani-Rash bölgesinde devam eden operasyonda bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: terör operasyonları, Irak, Hakkari
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