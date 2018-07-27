Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 20-27 Temmuz tarihlerinde, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildi.

İcra edilen operasyonlarda yurt içinde 30 ve yurt dışında 14 olmak üzere toplam 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Tespit edilen 24 adet piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 180 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 12 adet RPG-7 roket atar mühimmatı, 7 adet roketatar sevk fişeği, 6 adet top mermisi, 1,5 kg tahrip kalıbı, 5 adet el bombası, 6 adet muhtelif şarjör, 18 adet fünye, 9 adet antipersonel mayını, 1 adet antitank mayını, 9 kg C-4 patlayıcı, 26,3 kg petn patlayıcı, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet el dürbünü,1 adet el telsizi, 10 kg amonyum nitrat, 21 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş ve 6 adet EYP imha edildi.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 193 bin 773 kişi, son bir haftada ise 4 bin 861 kişi yakalandı.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 150 lt kaçak akaryakıt ve 66 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandı.

Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin015 km²’lik alan kontrol altına alındı.

4 bin 546 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 546 oldu.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit olurken, 240 asker de yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürüldü. Harekat kapsamında bugüne kadar 251 adet Mayın ve bin 346 adet EYP tespit edilerek imha edildi.

Kaynak: TRT Haber