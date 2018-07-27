Dışişleri Bakanlığı'ndan Ebru Özkan ve Brunson iddialarına yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın İsrail'de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasıyla ilgili basında yer alan bazı iddialar hakkındaki soruyu yazılı cevapladı.

Aksoy, "Rahip Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan'ın İsrail'deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır" ifadesine yer verdi.

Özkan hakkında 9 Temmuz'da İsrail'deki duruşmada şartlı tahliye kararı verildiğini belirten Aksoy, Özkan'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını ve Türkiye'ye döndüğünü hatırlattı.

ABD ile Türkiye arasında anlaşma iddiası

ABD ve İsrail basınında İsrail'de gözaltına alınan Özkan'ın serbest bırakılması karşılığında ABD'li rahip Andrew Brunson'ın salıverilmesi için ABD ile Türkiye arasında bir anlaşma yapıldığına yönelik iddialar yer almıştı.

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye gitmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Özkan, İsrail askeri mahkemesinin şartlı tahliye kararı sonrası tutuksuz yargılanmak üzere 11 Temmuz gecesi serbest bırakılmıştı.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen papaz Brunson'ın tutukluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak ev hapsine çevrilmişti.

Kaynak: AA