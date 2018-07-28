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Türkiye ve dünyadan 'Kanlı Ay' tutulması manzaraları

21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması, dün gece Türkiye ve dünyanın farklı köşelerinde objektiflere böyle yansıdı.

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Türkiye ve dünyadan Kanlı Ay tutulması manzaraları

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 27 Temmuz'da 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulmasının yaşanacağını açıklamıştı. 

Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örttü.

Türkiye’de 20.10'da başlayıp 22.30'a kadar devam eden Kanlı Ay tutulması İsviçre, Suriye, Almanya, İtalya, Kuveyt, Avustralya, Brezilya ve Hindistan'da objektiflere ise böyle yansıdı. 

21. yüzyılın en uzun "Kanlı Ay" tutulmasının yaşandığı bu gece; Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örttü.

Kanlı Ay tutulması, Türkiye'de kentlerin yüksek kesimlerinde merakla izlendi.

Havanın kararmasıyla birlikte ay, saat 21.30'dan sonra tutulma gözlemlendi. 

Birçok şehirde vatandaşlar meraklı gözlerle tutulmayı izledi, fotoğraf çekip video kaydı yaptı.

Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi Van'da da çıplak gözle izlenebilen tutulma sırasında, Van Gevaş'da bulunan Artos Dağı'na tırmanış gerçekleştiren Vadi Doğa Spor Kulübü üyeleri dolunayı gözlemledi.

Artos dağı zirvesinde yapılan etkinlikte Vadi Doğa Spor Kulübü üyeleri doğa olayını fotoğraf makinalarıyla ölümsüzleştirdi. 

Van'da oluşan "Kanlı Ay", kartpostallık görüntüler oluşturdu. 

Kaynak:TRT Haber, AA, İHA

Etiketler: türkiye, kanlı ay tutulması, dünya
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