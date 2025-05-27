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Gündem
AA 27.05.2025 16:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a ziyarette bulunacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a ziyarette bulunacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsızlık Günü münasebetiyle 28 Mayıs 2025 tarihinde Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir. Bu vesileyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le yapılacak görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Ayrıca Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'in katılımlarıyla 'Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nin 2. Toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret kapsamında Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine de katılacak olup, Azerbaycan Bağımsızlık Günü kültür etkinliğine teşrif edeceklerdir."

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