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TRT Haber 27.05.2025 14:38

Anne sütü satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, anne sütünün perakende ticarete ve elektronik ticarete konu edilerek satışının yasaklandığını duyurdu.

Anne sütü satışı yasaklandı

Açıklama Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Anne sütünün çeşitli platformlarda satışının yapıldığına dair Bakanlığa bildirimde bulunulduğu belirtildi.

"Bu durumun yol açabileceği sağlık riskleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda anne sütünün satışı yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yasağa aykırı ederek anne sütü satışı yapan ve reklam faaliyetlerinde bulunanlara 684 bin liranın üzerinde ceza uygulanacak.

Bu sürece dijital ortamda aracılık eden platformlar hakkında her bir ihlal için ceza alacak.

Anne sütü satışı yasaklandı

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