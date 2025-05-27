Anne sütü satışı yasaklandı

Açıklama Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Anne sütünün çeşitli platformlarda satışının yapıldığına dair Bakanlığa bildirimde bulunulduğu belirtildi.

"Bu durumun yol açabileceği sağlık riskleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda anne sütünün satışı yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yasağa aykırı ederek anne sütü satışı yapan ve reklam faaliyetlerinde bulunanlara 684 bin liranın üzerinde ceza uygulanacak.

Bu sürece dijital ortamda aracılık eden platformlar hakkında her bir ihlal için ceza alacak.