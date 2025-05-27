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Gündem
AA 27.05.2025 14:38

Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 bin lira tazminat ödeyecek

Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 70 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 bin lira tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Eski Saadet Partisi Genel Başkanı  Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle tazminat ödeyeceğini duyurdu.

Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Temel Karamollaoğlu'nun 22 Şubat 2024 tarihinde bir televizyon kanalında, Sayın Cumhurbaşkanımızı, 'Rahmetli Necmettin Erbakan'ı hapse attırmak için çabaladığı ve evini polisle kuşatarak itibarsızlaştırmaya çalıştığı' iddiası nedeniyle açtığımız manevi tazminat davasında, Ankara 27. Asliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız lehine 70 bin lira manevi tazminata hükmetti." 

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Recep Tayyip Erdoğan Saadet Partisi
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