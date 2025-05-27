Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, 10 hukukçunun görevlendirildiğini belirterek, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Bu çalışmayla birlikte yeni anayasa hazırlıklarını yürüteceğiz. Cumhur İttifakı olarak inşallah bu defa Meclis'teki diğer siyasi partilerin de katkılarıyla ortak bir zeminde buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Türkiye'yi yaklaşık yarım asırdır mücadele ettiği, nice vatan evladının hayatına mal olan büyük bir beladan kurtarmanın arifesindeyiz" dedi.

Erdoğan, konuşmasında yeni ve sivil anayasaya vurgusu yaparak şöyle devam etti:

"1982 Anayasası darbe döneminin tortularını taşıyor"

"1982 Anayasası darbe döneminin tortularını taşıyor. Yeni ve sivil bir anayasa bu tortulardan temizlenme, ölü toprağını tamamen atma imkanını sunacaktır. "Türk siyasetinin rüştünü ispat etmesine vesile olacak anayasayı, eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak aziz milletimizin envanterine katmakta kararlıyız".

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin, Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olduğunu belirtti.

Darbenin, Türkiye'nin büyümesini ve kalkınmasını engellediğini, milletin gönlünde derin yaralar açtığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Malumunuz bugün 27 Mayıs'tın 65. yıl dönümü. Menderes'i Polatkan'ı Zorlu'yu idam sehpasına götüren sürecin de başlangıcıdır 27 Mayıs. 65 senedir milletimizin kalbindeki yaradır. Demokrat partinin iktidara gelmesi ile milletin uğradığı zulüm sona ermiştir. Türkçe ezan eziyetine son veren, Anadolu'nun dört bir yanına yollar, barajlar inşa eden, imam hatip okulları, Kur'an kursları açan Adnan Menderes ve arkadaşlarıdır.

27 Mayıs, demokrasi ve kalkınma atılımlarının tam anlamıyla kesintiye uğratılmasıdır. 27 Mayıs'a giden yolun taşlarını döşeyen dönemin CHP liderliğidir. Sokakları karıştırarak, ülkemizi darbe atmosferine sokan yine CHP'dir.

"Darbe anayasası utancından milletimizi kurtaracağız"

27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezi 15 Temmuz gecesi yazılan destanla bir daha açılmamak üzere biz kapattık. O gece sadece demokrasimiz kurtulmadı. O gece aynı zamanda Menderes ve arkadaşlarının ruhu da şad oldu.

Nasıl sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız.

Yeni ve sivil bir anayasa üstümüzdeki ölü toprağını tamamen atma imkanını bizlere sunacak. Yeni anayasayı demokrasimizin envanterine katmakta kararlıyız.

"Türkiye'yi büyük bir beladan kurtarmanın arifesindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin, "Türkiye'yi yaklaşık yarım asırdır mücadele ettiği, nice vatan evladının hayatına mal olan büyük bir beladan kurtarmanın arifesindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye menziline vardığımızda sadece bir zümre veya kesim değil inşallah 86 milyonun tamamı kazanacak." dedi.

Yüzer Üretim Platformunun adı "Osman Gazi" oldu

Erdoğan, konuşmasında 29 Mayıs'ta yola çıkacak Yüzer Gaz İşletme Platformu'nun adını da ilk kez açıkladı.

"Temmuz'da duyurduğumuz yüzer platformda yeni aşamaya geldik. 3 futbol sahasındaki platformun adını Osman Gazi olarak belirledik. İstanbul'un Fethinin yıl dönümünde Dolmabahçe'den Filyos'a uğurlayacağız platformumuzu. 20 yıl boyunca belirlediğimiz lokasyonda görev yapacak. Günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimi 2 katına çıkaracak. Filomuza yeni katılan Osman Gazi'nin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum".

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Belediyeler) Milletin parası kimsenin şahsi PR arpalığı değildir ve olamaz. Bu sorunlara neşter vurulmasının vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz. Ülkesini ona buna şikayet etmesini Türkiye'nin ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum. (Ana muhalefete) Yolsuzlukların üzerini örtmek için yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin misali şekilden şekle girmesini taaccüple seyrediyoruz. Biz, CHP'nin sırf bir avuç muhterisi savunmak uğruna İngiliz Muhipler Cemiyeti'ne dönüşmesinden hiç memnun değiliz."