Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Tam kapanma ile vaka sayılarında ciddi miktarda düşüş oldu"

"Tam kapanmayla birlikte vaka sayılarında ciddi bir düşüş oldu. Almış olduğumuz karar çok etkili oldu. Kısmi kapanmayla tam kapanma arasındaki farkı çok net gördük. Şimdi amacımız vaka sayılarını 5 bine indirmek. O zaman çok daha rahatlayacağız. Bu sayıya indiğimizde vefat sayımız da azalmış olacak. Hedefimiz bunu başarabilmek. Bunu başarmak için adımlar atıyoruz. Esnaflarımıza bu kapsamda destek veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam kapanma ile vaka sayılarında ciddi miktarda düşüş oldu. Kısmi kapanmayla tam kapanma arasındaki farkı çok net gördük. Şimdi amacımız vaka sayılarını 5 bine indirmek.https://t.co/WtRKRYLN67 pic.twitter.com/ai9Xmtlq7L — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021

Meral Akşener'e tepki

"Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Benim İsrail’in Başbakanı ile Davos’ta bir maceram oldu. Davos’ta o zamanki İsrail Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. 40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan’a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez. Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Netanyahu’ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da vererek yolumuza devam edeceğiz."

[Akşener'e Netanyahu tepkisi]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan siyasetçi var. https://t.co/WtRKRYLN67 pic.twitter.com/xJ5ze0St6z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021

Doğu Akdeniz'de müjde

"Şimdi güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşmayın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güzel müjdeler alıyoruz. Bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz haberlerini alırsanız şaşırmayın.https://t.co/WtRKRYLN67 pic.twitter.com/7ZkKvN1d8V — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021

"KKTC'den vereceğimiz mesajlar tüm dünyayı ilgilendiriyor"

"İnşallah 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs’tan gerekli mesajları tüm dünyaya vereceğim. Kuzey Kıbrıs’tan vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bu kararlılığı, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız kimse sizi adam yerine koymaz."

"Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız"

"Biz bugüne kadar çok Sofi Nurettinler öldürdük ve bunlar hala devam ediyor, edecek. Hedefimiz şu anda Kandil, Kandil’i de çökertmemiz lazım. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Hedefimiz Kandil. Kandil'i de çökertmemiz lazım. Yakında FETÖ takımından da önemli bir isim açıklayacağız. Şu an elimizde.https://t.co/WtRKRYLN67 pic.twitter.com/gXqY5xMmBk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021

"900’ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil"

"900’ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin vermesi lazım. Nerede bu atlar?"

Üniversitelerde yüz yüze eğitim

"Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık. Yerli aşımızı yetiştirebilirsek bizim herhangi bir sıkıntımız olmayacak."

[Üniversitelerde yüz yüze eğitim]Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık. https://t.co/WtRKRYLN67 pic.twitter.com/nWHwzsL4TD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021

UEFA ve Formula 1 kararı

"Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar. Biz de olanda hayır vardır diyoruz, çok da üzülmüyoruz."