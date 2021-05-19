Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 19:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
81 ilde İstiklal Marşı okundu
Türkiye'nin dört bir yanında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Saat 19.19 itibarıyla 81 ilden İstiklal Marşı sesi yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.
81 ilden İstiklal Marşı sesleri yükseliyor. Türkiye'nin dört bir yanında #19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor. https://t.co/p5KTqWrOd2— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2021
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