Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

81 ilden İstiklal Marşı sesleri yükseliyor. Türkiye'nin dört bir yanında #19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor. https://t.co/p5KTqWrOd2