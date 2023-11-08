Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.11.2023 19:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalinin sonlandırılması için dünyanın sesini daha da yükseltmesi ve İsrail'i durduracak etkin adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev'den aile fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev'den aile fotoğrafı

Görüşmede, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar, güncel bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ulaştığı nokta ve sivillere insani yardım ulaştırma çabalarının ele alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik işgalinin sonlandırılması için dünyanın sesini daha da yükseltmesi ve İsrail'i durduracak etkin adımların atılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasında her geçen yıl artan ticaret hacminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, enerji, madencilik, gıda, tekstil ve diğer sektörler de dahil olmak üzere endüstriyel işbirliğinde yeni projelerin teşvik edilmesinin önemini vurguladı."

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan
Sıradaki Haber
CHP'de devir teslim töreni yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:12
Kassam Tugayları: İsrail'e ait 136 askeri aracı kullanılmaz hale getirdik
21:09
İtalya, Gazze için hastane gemisi gönderiyor
21:16
BM: Gazze'de güvenli bir yer yok
21:09
İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir eve saldırdı: 19 kişi hayatını kaybetti
21:03
Dışişleri'nden AB'nin Türkiye raporuna tepki
21:02
İsrail Gazze'deki el-Mustafa Mescidi'ni vurdu
İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sona eriyor
İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sona eriyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'deki el-Mustafa Mescidi'ni vurdu
İsrail Gazze'deki el-Mustafa Mescidi'ni vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ