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Gündem
AA 08.11.2023 19:45

CHP'de devir teslim töreni yapıldı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldı.

CHP'de devir teslim töreni yapıldı
[Fotograf: AA]

Özel, TBMM'deki mazbata töreninin ardından Söğütözü'ndeki parti genel merkezine gitti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'i gelişinde kapıda karşıladı. Özel ve Kılıçdaroğlu daha sonra partililerin alkışları arasında devir teslim için makam katına çıktı.

CHP'de devir teslim töreni yapıldı

Özel, burada basına kapalı yapılan törenle görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralarak genel başkanlık görevine başladı. Görüşmenin 45 dakika baş başa, 15 dakika da heyetler arasında gerçekleştiği bildirildi.

Devir teslimin ardından Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu partililerin alkışları arasında aracına kadar uğurladı.

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Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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