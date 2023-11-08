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Gündem
İHA 08.11.2023 18:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev'den aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraathan Haşimova aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev'den aile fotoğrafı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraathan Haşimova aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleştirilecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılması ve hitapta bulunması bekleniyor.

Erdoğan'ın ayrıca katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Zirve çerçevesinde Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu teşkilatın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantının geliştirilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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