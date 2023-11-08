Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında gittiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te ilk olarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelecek.

Daha sonra akşam yemeğine katılması beklenen Erdoğan'ın yarın Zirve oturumunda hitapta bulunması ve katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Zirvede Filistin de ele alınacak

Zirve çerçevesinde bölgesel meseleler görüşülecek. Ulaşım altyapısının geliştirilmesi, Modern İpek Yolu’nun canlandırılması için yapılacak iş birlikleri değerlendirilecek.

Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattındaki son gelişmeler ele alınacak.

Zirve kapsamında İsrail saldırılarının durdurulması, Filistin’e bir an önce insani yardımların aktarılması konusu da görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İslam Kerimov Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Taşkent Valisi Shavkat Umurzakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Bobur Usmanov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve eşi Nurgül Bekar ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Taşkent'e gitti.