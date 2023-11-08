Taciz ateşi cezasız kalmadı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin taciz atışlarına karşılık vermeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.