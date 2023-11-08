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Gündem
TRT Haber 08.11.2023 12:46

Taciz ateşi cezasız kalmadı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

Taciz ateşi cezasız kalmadı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin taciz atışlarına karşılık vermeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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Terörle Mücadele Terör Örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı
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