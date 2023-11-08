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Gündem
AA 08.11.2023 11:52

Genelkurmay Başkanı Gürak Katar'da "Yırtıcı Şahin-5 Tatbikatı"na katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Katar'da icra edilen "Yırtıcı Şahin-5 Tatbikatı"na katıldı.

Genelkurmay Başkanı Gürak Katar'da "Yırtıcı Şahin-5 Tatbikatı"na katıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatta Orgeneral Gürak'ın yanı sıra Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al-Attiyah ve Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet de bulundu.

Orgeneral Gürak, F-16 savaş uçağına, Al-Attiyah​​​​​​​ ise Rafale savaş uçağına binerek, tatbikatta görevli pilotlara eşlik etti.

Uçuşun ardından tatbikatta görevli Hava Kuvvetleri personeliyle bir araya gelen Orgeneral Gürak, başarı dileklerini iletti.

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