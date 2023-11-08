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DHA 08.11.2023 16:59

Murat Kurum: 600 bin konutu bir an önce dönüştürmemiz gerekiyor

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, "Tarihin emaneti İstanbul'umuza da baktığınızda 1.2 milyon bina, 6 milyon konuttan söz ediyoruz ve bu binalara baktığımızda 1.5 milyon konutun da riskli olduğu ortada. 600 bin konutu bir an önce dönüştürmemiz gerekiyor" dedi.

Murat Kurum: 600 bin konutu bir an önce dönüştürmemiz gerekiyor

Marmara Üniversitesi ‘8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nde 'Türkiye Yüzyılı’nda Dirençli Şehirler Paneli’ düzenledi.

Panele TBMM Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt, Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ve üniversite öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı.

"39 ilçede 800 bin konutun dönüşümü tamamlandı"

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, şunları söyledi:

"Tarihin emaneti İstanbul'umuza da baktığınızda 1.2 milyon bina, 6 milyon konuttan söz ediyoruz ve bu binalara baktığımızda 1.5 milyon konutunda riskli olduğu ortada. Bunların acilen 600 bin konutu bir an önce dönüştürmemiz gerekiyor. Bu kapsamda 2012 yılında az önce bahsettiğim çalışma çerçevesinde o günden bugüne 39 ilçede 800 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Şu an fiilen sahada devam eden dönüşüm konutu sayımız da 171 bin. Bunlar da istiyoruz ki örnek projeler olsun. Orada yeşille içiçe insanların içinde yaşadığı, mutlu olduğu, güvenli ısı yalıtımlı ve kendi enerjisini mümkünse üretebilen konutlar olsun istiyoruz.

Bu örnekleri İstanbul'umuzun her yerinde artırma gayreti ve anlayışıyla çalışmalarımızı yapıyoruz ve amacımız hedefimiz 2053 yılına geldiğimizde İstanbul'umuzu, finansıyla, kültürüyle, doğal güzellikleriyle, gençleriyle birlikte güvenli hale getirmektir. Bunu sizlerle birlikte yapacağız ve bu mücadeleyi sizlerle birlikte yürütmek durumundayız. Tabii diğer taraftan iklim değişikliği ve küresel ısınma eğer durdurulamazsa maalesef dünyanın güzel bir geleceği olmayacak. Gelecek nesiller yani sizler kıtlık, kuraklık, iklim göçlerine bağlı düzensiz göçle ve ölümcül hastalıklarla maalesef karşı karşıya kalacaksınız ve aslında bu noktada da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kötü gidişata da dur diyecek, son 10 yılımız var. Yani öyle bir vaktimiz kalmadı. O 10 yılı hep birlikte değerlendirmek zorundayız." 

Panelin ardından katılımcılara plaket ve hediye takdim edildi. 

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