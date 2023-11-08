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Gündem
AA 08.11.2023 16:07

Anayasa Mahkemesi Dezenformasyon Yasası'nın iptali talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören düzenlemenin iptal istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi Dezenformasyon Yasası'nın iptali talebini reddetti

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin, dezenformasyonla mücadele düzenlemesi olarak bilinen 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29. maddesi ile Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenen 217/A maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması başvurusunu esastan görüştü.

AYM Genel Kurulu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

TCK'ye eklenen 217/A maddesi şunları içeriyordu:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."​​​​​​​

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Dezenformasyon
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