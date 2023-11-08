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Gündem
AA 08.11.2023 15:36

CHP Genel Başkanı Özel'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkanlık için yarıştığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Özel, son derece sıcak karşılandıklarını ve ziyaretin bir aile görüşmesi olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret
[Fotograf: AA]

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi Didem Özel ile Kılıçdaroğlu'nu Çukurambar'daki evinde ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kılıçdaroğlu, Özel'i kapıda karşılayarak, kameralara görüntü verdi.

Çıkışta da Kılıçdaroğlu tarafından uğurlanan Özgür Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızı ve değerli eşlerini evlerinde ziyaret ettik. Bundan sonra da ilerleyen süreçte Sayın Genel Başkanımızın tecrübesi, birikimi, önümüzü açacak." dedi.

Kılıçdaroğlu çifti tarafından son derece sıcak karşılandıklarını vurgulayan Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na nezaketinden ötürü teşekkür etti.

CHP'de devir teslim töreni, bugün saat 17.00'de parti genel merkezinde yapılacak.

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel
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