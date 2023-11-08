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Gündem
AA 08.11.2023 15:19

Şifa Hastanesi'ndeki sivillerin açıkça hedef alındığı doğrulandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırısında sivillerin açıkça hedef alınmasının, saldırı sonrası uluslararası basın kuruluşları tarafından servis edilen görüntüler ve uluslararası kuruluşların açıklamalarıyla doğrulandığı bildirildi.

Şifa Hastanesi'ndeki sivillerin açıkça hedef alındığı doğrulandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 98. sayısını yayımladı.

Bir önceki sayıda olduğu gibi Filistin'e ayrılan bültende, İsrail Ordu Sözcüsünün FOX News'te ileri sürdüğü, "Şifa Hastanesi'nin girişinde vurduğumuz ambulanslar Hamas militanlarını taşıyordu. Saldırıda birçok Hamas üyesini öldürdük." iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Bültende, iddiaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Şifa Hastanesi saldırısında sivillerin açıkça hedef alındığı, saldırı sonrası uluslararası basın kuruluşları tarafından servis edilen görüntüler ve uluslararası kuruluşların açıklamalarında doğrulanmıştır. Hastane, okul ve sivil yerleşim alanlarını hedef gözetmeksizin bombalayan İsrail güçleri, geçtiğimiz günlerde Şifa Hastanesi'nin altında 'Hamas'ın komuta merkezi olduğunu' öne sürerek on binlerce sivile sığınak olan hastaneyi hedef haline getirmiştir. Bu iddia, dijital ortamda hazırlanan görüntüler ve kaynağı belirsiz ses kayıtlarına dayandırılmaya çalışılsa da İsrail tarafından kanıtlanamamıştır. 4 Kasım'da Şifa Hastanesi yerleşkesinin girişi, İsrail savaş uçakları tarafından bombalanmış, 13 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralanmıştır. İsrail ordusu bu kez de hastane girişindeki ambulansların Hamas üyelerini taşıdığını ileri sürmüştür."

Bültende ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Francesco Rocca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in saldırıya tepki gösteren açıklamaları da yer aldı.

"Eğitim görüntüsü olduğu anlaşılmaktadır"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman'ın paylaştığı görüntülerle ilgili, "İsrail ordusunun saldırı köpekleri Gazze Şeridi'ndeki tünellerde Hamas militanlarını yakalıyor." iddiasının da manipülasyon olduğu belirtilen bültende şu bilgiler paylaşıldı:

"İddiaya konu görüntüler incelendiğinde, bunun bir eğitim görüntüsü olduğu anlaşılmaktadır. Köpeğin sırtına monte edilen kameranın hareket etmesi, bir mücadele olduğu izlenimi verse de sözde saldırıya uğrayan şahıs karşılık vermemektedir. Bir kolu boşta olmasına rağmen, silahına davranmamaktadır. Köpeğin saldırdığı kişinin kolunun genişliği göz önüne alındığında, kamuflajın altında köpek eğitim kolluğu olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca şahsın rahat hareketlerinin çıkardığı seslerle uyumlu olmadığı açıkça görülmektedir."

"Gazze'de canlı insanlar kefenlenerek ölü taklidi yapıyor" iddiası

Bültende, "Gazze'de canlı insanlar kefenlenerek ölü taklidi yapıyor" iddiasıyla gündeme getirilen görüntülere ilişkin de açıklama yapıldı. İddiaların doğru olmadığı belirtilen bültende, "İddiaya konu görüntülerin, 19 Ağustos'ta sosyal medya platformlarında paylaşıldığı ve Malezya'da bir cami içerisinde verilen cenaze işlemleri eğitiminden kesit olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Hamas, Gazze'deki erkekleri savaşmaları için zorluyor" iddiasıyla sosyal medyada yer alan görüntülerin 3 Ekim 2023'te haberlere konu olduğu ve Yemen'in Hadramut kentinde kayda geçtiği, "Filistin destekçisi protestocular Londra'da polisi ateşe verdi" iddiasıyla kullanılan görüntülerin de 2020'de Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Guadalajara şehrindeki protestolar sırasında kaydedildiği bültende yer aldı.

"Messi'nin İsrail'e desteğini, İsrail bayrağını taşıyarak ifade ettiği" iddiaları

"İsrail güçleri Hamas direnişçisini böyle vurdu" şeklinde son dönemde sosyal medyada yer alan görüntülerin ise 2014'ten beri dolaşımda olduğu, görüntüdeki askerin terör örgütü DAEŞ ile çatışmalar sırasında vurulan Irak askeri olduğunun saptandığı bildirilen bültende, "Paris'te Hamas destekçileri Fransa bayraklarını yaktı" iddiasının da doğru olmadığı aktarıldı.

Bültende, "İddiaya konu görüntüler Paris'te değil, 24 Ekim'de Fas'ın kuzeyinde yer alan Tanca kentindeki Fransa Başkonsolosluğu önünde kaydedilmiştir. Konsolosluk binası önündeki protestolar Fransa'nın ABD, Kanada, Almanya, İtalya ve İngiltere ile birlikte 'İsrail’e destek' açıklamasının ardından gerçekleşmiştir." açıklaması yapıldı.

Lionel Messi'nin İsrail'e desteğini, İsrail bayrağını taşıyarak ifade ettiği yönündeki iddiaların da doğru olmadığı, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan ekran görüntüsünün manipüle edildiğinin belirlendiği aktarılan bültende, "İddiaya konu fotoğrafta Messi'nin bir markanın adını taşıyan çantayı tuttuğu fotoğrafın düzenlenerek İsrail bayrağıyla değiştirildiği tespit edilmiştir." denildi. 

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